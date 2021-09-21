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Общество

Более 31 км дороги Великие Луки – Усвяты приведут в порядок по нацпроекту

Более 31 км дороги Великие Луки – Усвяты отремонтируют в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Ремонтом трех участков данной автомобильной дороги в Великолукском, Куньинском и Усвятском районах займётся АО «Буер». Поставщик услуг определен по итогам открытого конкурса в электронной форме.

Компания приведет в нормативное состояние 31,4 км. Работы запланированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», на эти цели из областного бюджета будет выделено около 524 млн рублей. Два участка трассы с 41-го по 48-й и с 62-го по 70-й км будут отремонтированы до 29 июля 2022 года, а отрезок с 25-го по 41-й км – до 28 июля 2023 года.

На подготовительном этапе подрядчик начнет расчистку площадей от кустарника и деревьев в полосе отвода, проведет срезку асфальтобетонного покрытия и разборку барьерного ограждения. Затем дорожники приступят к ремонту искусственных сооружений: будут отремонтированы водопропускные трубы, на некоторых из них заменены крайние звенья.

Контракт также предусматривает восстановление виражей, укрепленной части обочин и водоотвода; замену покрытия проезжей части путем укладки двух слоев асфальтобетона; укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью.

Кроме того, запланирован ремонт автобусных остановок, установка автопавильонов, скамеек и урн, барьерного ограждения, нанесение разметки термопластиком с микростеклошариками.

Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор».

Благодаря нацпроекту БКД трассу Великие Луки – Усвяты постепенно приводят в порядок. В 2019 году отремонтировано 8,7 км на участке с 1-го по 10-й км. В 2020 году обновлено 7,45 км на отрезке с 48-го по 56-й км. В 2021 году восстанавливают дорогу на двух участках общей протяженностью 19,08 км: с 12-го по 25-й км и с 56-го по 62-й км.

Автодорога относится к IV категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет от 10,5 до 12,8 м, проезжей части – 6 м, обочин – от 1,7 до 2,5 м.

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