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Политика

Более 5 тысяч бюллетеней на выборах в Госдуму признаны недействительными в Псковской области

5 263 бюллетеня на выборах в Госдуму в Псковской области признаны недействительными, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов на заседании 21 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Сопов кратко перечислил цифры относительно избирателей и бюллетеней на прошедших с 17 по 19 сентября выборах: «Число избирателей - 518 056, бюллетеней - 444 492, выданные УИКам - 192 050, вне помещений - 40 104, погашенных - 212 338, в переносных урнах - 40 101, в стационарых - 191 491, недействительных - 5 263, действительных - 226 329, утраченных - 0».

Прошедшая в Госдуму партия «Единая Россия» в регионе получила 92 789 голосов псковичей, КПРФ - 49 846 голосов, «Справедливая Россия» - 20 952, ЛДПР - 20 010, «Новые люди» - 14 443.
 

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