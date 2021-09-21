Установку памятного знака в честь батальона Семёна Байкова поддержал комитет гордумы по соцвопросам

14:43, 21 сентября 2021, ПАИ

21 сентября в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму под председательством Федора Постнова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, члены комитета поддержали установку памятного знака в честь подвигов 50-го отдельного моторизированного инженерного батальона под командованием младшего лейтенанта Семена Байкова и бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко и мемориальной доски заслуженному работнику физической культуры РСФСР, первому директору Дома спорта, участнику Великой Отечественной войны Сергею Борисову.