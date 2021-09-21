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В Пскове пройдут соревнования по воркауту на Кубок губернатора Псковской области

В Пскове пройдут соревнования по воркауту. Фото Вконтакте

В Псковской области пройдут соревнования по воркауту на Кубок губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили организаторы спортивного движения.

Самый зрелищный фестиваль уличного спорта будет проходить в форме соревнования в 2 различных этапах:

  • Workout Battle – фристайл баттл;
  • Workout Games – прохождение полосы препятствий за наименьшее время.

Соревнования пройдут в рамках проекта «Street Workout – сообщество твоего развития» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке Администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018» и партнёров: АО СЗ ПсковЖилСтрой, депутата Псковского городского собрания Д.О. Иванова, Псковского городского молодежного Центра.

Принять участие приглашаются возрастные категории мужчин от 14 лет и выше.

Для победителей приготовлены ценные призы.
Место проведения: Псков, улица Воеводы Шуйского на воркаут-площадке по набережной реки Великой.

Дата и время начала регистрации: 2 октября 2021 года в 12:00.
Начало мероприятия: 13:00 ч.

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