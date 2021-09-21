В Пскове пройдут соревнования по воркауту на Кубок губернатора Псковской области

19:36, 21 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области пройдут соревнования по воркауту на Кубок губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили организаторы спортивного движения.



Самый зрелищный фестиваль уличного спорта будет проходить в форме соревнования в 2 различных этапах:

Workout Battle – фристайл баттл;

Workout Games – прохождение полосы препятствий за наименьшее время.

Соревнования пройдут в рамках проекта «Street Workout – сообщество твоего развития» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке Администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018» и партнёров: АО СЗ ПсковЖилСтрой, депутата Псковского городского собрания Д.О. Иванова, Псковского городского молодежного Центра.



Принять участие приглашаются возрастные категории мужчин от 14 лет и выше.



Для победителей приготовлены ценные призы.

Место проведения: Псков, улица Воеводы Шуйского на воркаут-площадке по набережной реки Великой.



Дата и время начала регистрации: 2 октября 2021 года в 12:00.

Начало мероприятия: 13:00 ч.