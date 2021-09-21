Встреча на «Седьмом небе». Удар об косяк, неправильный сироп и другие причины опоздания

20:51, 21 сентября 2021, ПАИ

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели рассказали о нелепых ситуациях из жизни, которые стали причиной опоздания. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:



1. «Споткнулась о тапки, врезалась в косяк двери и попала в травмпункт».

2. «Перепутала сироп от кашля со слабительным».

3. «Во время чистки зубов повредил дёсна и с полным ртом крови ехал к врачу, не имея возможности ответить на звонок начальника».

4. «Ночью автоматически перезагрузился телефон. Без пароля будильник не сработал».

5. «Щенок сгрыз зимние сапоги. На улице -25».

6. «У таксиста не было сдачи, пришлось кататься, пока не наберётся нужная сумма».

7. «Ушла в отпуск. Пока отдыхала, на работе сделали ремонт на входе и поменяли вывеску. Не могла найти свой офис».

8. «Сломался умный дом. Заблокировал двери».

9. «Забыла очки, промахнулась с точкой назначения на километр».

10. «В течении 40 минут не мог найти машину на парковке».

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!