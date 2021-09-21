Псковские архитекторы реконструируют здание в центре города для театра кукол

21:27, 21 сентября 2021, ПАИ

Заседание совета по вопросам охраны региональных объектов культурного наследия состоялось в администрации Псковской области во вторник, 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной администрации. В обсуждении вопросов приняли участие председатель Псковского областного собрания Александр Котов, руководители профильных региональных комитетов и муниципальных управлений, а также представители подведомственных организаций.

В первую очередь участники заседания рассмотрели варианты реконструкции здания, так называемой «Таблетки», которое расположено в исторической части Пскова, по адресу Октябрьский проспект, 34, для возможного размещения там областного театра кукол.

В частности, были подробно проанализирован рабочий вариант архитектурного решения реконструкции здания, подведены итоги работы с документом экспертной группы. Решением совета проект был отклонен из-за недостаточной проработки и необходимости корректировки с учетом особенностей использования земельного участка, который расположен в границах ряда объектов культурного наследия.

Было отмечено, что еще одна сложность в реализации проекта – необходимость соблюдения в ходе реконструкции существующих нормативов и современных требований к учреждениям культуры.

По итогу обсуждения вопроса было сформулировано поручение Комитету по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с управлением капитального строительства области и управлением градостроительной деятельности администрации Пскова при разработке проекта минимизировать габариты здания, дополнительно проработать его архитектурные решения и дополнительные меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в границах проектирования. Рекомендовать проектировочной группе организовать взаимодействие с псковскими архитекторами.

В продолжение участниками заседания был одобрен перечень объектов культурного наследия Псковской области для включения в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Решением совета в него вошли «Архитектура и стенная роспись церкви Успения в Милетово», а также «Пушкинский литературный ландшафт», который включает несколько десятков памятников культурного наследия федерального и регионального значений, расположенных в селе Михайловское и около него.