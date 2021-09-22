Двухлетняя девочка пострадала в результате ДТП в Псковском районе
Двухлетняя девочка пострадала в результате ДТП в Псковском районе. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла 22 сентября на 7-м километре объездной дороги в Псковском районе.
По предварительным данным, произошло боковое столкновение автомобилей Lexus и ИЖ-2126. В результате столкновения транспортных средств пострадали два человека: водитель автомобиля «ИЖ Ода» - 27-летняя женщина и 2-летняя девочка. Они получили различные травмы, сейчас решается вопрос о госпитализации пострадавших.
На месте происшествия работают спасатели аварийно-спасательной службы, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС.
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