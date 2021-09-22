Двухлетняя девочка пострадала в результате ДТП в Псковском районе

10:34, 22 сентября 2021, ПАИ

Двухлетняя девочка пострадала в результате ДТП в Псковском районе. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла 22 сентября на 7-м километре объездной дороги в Псковском районе.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









По предварительным данным, произошло боковое столкновение автомобилей Lexus и ИЖ-2126. В результате столкновения транспортных средств пострадали два человека: водитель автомобиля «ИЖ Ода» - 27-летняя женщина и 2-летняя девочка. Они получили различные травмы, сейчас решается вопрос о госпитализации пострадавших.

На месте происшествия работают спасатели аварийно-спасательной службы, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС.