Из-за соревнований по велоспорту временно перекроют дорогу Старый Изборск – Палкино – Остров

11:21, 22 сентября 2021, ПАИ

26 сентября с 11:00 до 15:00 для проведения соревнований по велосипедному спорту временно перекроют движение транспорта по автомобильной дороге Старый Изборск – Палкино – Остров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ограничение будет введено на участке дороги от деревни Старый Изборск в Печорском районе до поселка Палкино. Соответствующие изменения внесены в приказ комитета от 30 апреля 2021 года № 118.

Временное прекращение движения обеспечивает Псковская областная общественная организация «Федерация велосипедного спорта».