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Общество

Псковские ветераны СВО представляют регион на форуме «Вместе победим»

Всероссийский форум ветеранов специальной военной операции «Вместе победим» открылся в Москве. От Псковской области в нём участвуют три ветерана СВО – выпускники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Станислав Пугач, Андрей Гордей и Олег Трофимов, а также представители филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

  • Псковичи на форуме «Вместе победим»
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Псковичи на форуме «Вместе победим»
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Псковичи на форуме «Вместе победим»
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Псковичи на форуме «Вместе победим»
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

«Впервые форум проходит в семейном формате, и для нас это особенно важно. За каждым защитником стоят его близкие – те, кто ждал, верил, поддерживал и продолжает быть рядом сегодня», – отметила руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева особый формат события.

Форум станет ключевой площадкой для диалога, обмена опытом и выработки совместных решений. Его задачи – содействовать интеграции ветеранов в мирную жизнь и оказывать всестороннюю помощь их семьям.

Организаторы мероприятия – Государственный фонд «Защитники Отечества», Российское общество «Знание» и правительство Москвы.

Напомним также, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.

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