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«Луки-Энергия» вышла на «Урал» в Кубке России

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» вышел в четвёртый раунд Пути регионов Кубка России, обыграв на своём поле «Череповец» – 4:1 в третьем круге. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба «Луки-Энергии»

Великолукский коллектив справился с соперником за счёт голов Джамала Дибиргаджиева и Ильи Сальникова, а также дубля Михаила Селюкова, который вышел на замену в этой встрече.

Следующий матч «Луки-Энергии» пройдёт на домашней арене с «Уралом», выступающим в Первой лиге, в один из дней с 8 по 10 сентября. В таблице екатеринбургский клуб прямо сейчас идёт на четвёртом месте, а по итогам прошлого сезона эта команда играла стыки за повышение в Российскую премьер-лигу (РПЛ), но упустила эту возможность, проиграв махачкалинскому «Динамо».

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