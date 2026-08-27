Футболисты Псковской области вошли в символическую сборную 11-го тура ЮФЛ

14:53, 27 августа 2026, ПАИ

Нападающий клуба «Псков» Амирхан Абукаров и защитник великолукского «Экспресса» Матвей Савченков вошли в символическую сборную 11-го тура Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) «Северо-Запад» среди спортсменов до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В последнем туре псковичи на выезде обыграли новгородский «Электрон» – 4:1, и дубль в этом матче оформил Амирхан Абукаров.

Команда Матвея Савченкова в гостях играла против лидера турнирной таблицы, петербургской команды «Кировец-Восхождение». В результате «Экспресс» в упорной борьбе уступил со счётом 0:2.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».