Михаил Ведерников оценил реализацию инициативного проекта в Борисовичах

20:16, 27 августа 2026, ПАИ

Универсальную спортивную площадку, возведённую в деревне Борисовичи в Псковском округе в рамках инициативного проекта, осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов





В рабочем визите также приняли участие председатель областного Заксобрания Александр Котов, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, глава Псковского округа Наталья Фёдорова и депутат муниципального Собрания Андрей Ключко.

Общий бюджет проекта составил 5 миллионов 229 тысяч рублей, из которых 700 тысяч – это инициативные платежи жителей. По словам главы Псковского округа Натальи Фёдоровой, в планах на следующий год - развитие территории: создание зоны отдыха с детской площадкой, обустройство освещения и дальнейшее благоустройство. Инициативный проект получил поддержку «Псковжилстроя» и Сбербанка.

Депутат муниципального Собрания Андрей Ключко отметил значимость появления новых спортивных и рекреационных пространств: «Классная история для занятий спортом: для нашего подрастающего поколения появляются площадки для спорта, отдыха, они создаются для семей. Огромное спасибо губернатору за большую поддержку муниципалитетов. Всё делается для того, чтобы подрастающее поколение хотело заниматься спортом».

Ранее сообщалось, что чашу бассейна реконструируют в псковской спортшколе «Барс».