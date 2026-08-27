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Пскович Иванов сразится с астраханцем Нуралиевым в первом бою на чемпионате России по боксу

Псковский спортсмен Вадим Иванов встретится с астраханцем Айбаром Нуралиевым в 1/16 финала чемпионата России по боксу, который стартует сегодня, 27 августа, в Саранске. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Вадим Иванов. Фото: Федерация бокса России

Иванов будет бороться за медали в весовой категории до 67 килограммов, где заявлен 31 спортсмен. Его первый поединок на турнире состоится завтра, 28 августа, в рамках вечерней сессии боёв.

Напомним, что на национальном чемпионате будет выступать ещё один пскович Артур Кулаков. Его оппонентом в первом бою станет член сборной России, неоднократный медалист чемпионата страны Иван Ступин.

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