Чашу бассейна реконструируют в псковской спортшколе «Барс»

17:31, 27 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел бассейн псковской спортшколы «Барс» сегодня, 27 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава Пскова Борис Елкин сообщил главе региона, что есть необходимость в смене чаши бассейна «Барса». «У нас разработана проектная документация на реконструкцию. Проект большой. 355 млн рублей», – уточнил Борис Елкин.

«Надо, чтобы на 55 лет был спортшколе подарок», – отреагировал губернатор.

«Мы нашли решение по средствам: 2027 год – 200 млн рублей, а остальное на 2028 год», – отметил Борис Елкин.

«Поговорите с подрядчиком, может, получится быстрее. На особом контроле надо держать процесс реконструкции», – поручил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что бассейн спортшколы «Барс» закрыли на реконструкцию. На период проведения работ спортсмены занимаются в бассейн «Олимп».