Житель Липецкой области признался в убийстве жены и падчерицы через 20 лет

11:47, 22 сентября 2021, ПАИ

В Липецкой области завершилось расследование уголовного дела об убийстве 14-летней школьницы и её матери, пропавших без вести в мае 2001 года. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

В совершении особо тяжкого преступления подозревается 56-летний супруг погибшей женщины. Его действия квалифицированы как «убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление» (пункты «а, к» части 2 статьи 105 УК РФ).

По версии следствия, днем 6 мая 2001 года обвиняемый находился в квартире 41-летней супруги, расположенной на проспекте Победы в Липецке. В ходе конфликта на почве ревности и личных неприязненных отношений он нанес ей не менее трех ударов деревянной ножкой от стола с металлическим штырем по голове. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Свидетельницей убийства стала 14-летняя дочь потерпевшей. По данным следствия, мужчина решил скрыть особо тяжкое преступление и расправился с падчерицей, нанеся ей не менее двух ударов по голове той же деревянной ножкой. Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, фигурант решил спрятать тела в лесопосадках. Дождавшись ночи, он завернул их в простыни и вывез на своем автомобиле в лес, где закопал недалеко от дороги Липецк – Усмань. Родственникам, обеспокоенным длительным отсутствием потерпевших, он говорил об их скором отъезде без документов и личных вещей с неизвестными ему лицами.

Чтобы снять с себя все подозрения, мужчина заявил о безвестном исчезновении супруги и её дочери в правоохранительные органы. Он активно участвовал в поисках, одновременно делал ремонт в квартире на месте убийства, продавал ставшую ненужной мебель из комнаты падчерицы и раздавал личные вещи потерпевших.

В итоге было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Его расследование приостановили в 2002 году из-за неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

К новому расследованию безвестного исчезновения школьницы и её матери следователи регионального СКР вернулись в сентябре 2020 года после детального анализа сведений, содержащихся в материалах уголовного дела. Появились основания для допроса супруга потерпевшей, скрывавшего обстоятельства её исчезновения 20 лет.

При предъявлении доказательств обвиняемый признался в содеянном, сообщив все детали убийства. Свои показания он подтвердил на месте происшествия, а также указал примерное место, где закопал тела. Однако найти их не удалось - на данном участке за 20 лет неоднократно проводились земляные работы, также помешал газопровод и кабель высокого напряжения. После этого обвиняемый выдвинул версию о непричастности к совершению особо тяжкого преступления, объяснив данные им признательные показания оказанным на него давлением. Заключение психофизиологического исследования с использованием полиграфа свидетельствует о том, что обвиняемый располагает сведениями о последних минутах жизни супруги и падчерицы.

В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.