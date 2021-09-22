125 детей заболели коронавирусом в Псковской области за неделю

14:55, 22 сентября 2021, ПАИ

На прошедшей неделе заболеваемость коронавирусом в Псковской области увеличилась на 16,26%. За 7 дней выявлено 765 случаев, из них 125 — у детей и подростков до 18 лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области

Наибольшая заболеваемость среди взрослых отмечается в возрастной группе 30-49 лет. Из общего числа выявленных случаев в форме ОРВИ протекают 644, в форме внебольничной пневмонии – 111. У 10 пациентов болезнь проходит бессимптомно.

В 13 муниципальных образованиях заболеваемость коронавирусом выше среднеобластного уровня: Стругокрасненском, Дедовичском, Новосокольническом, Усвятском, Великолукском, Красногородском, Островском, Плюсском, Новоржевском, Палкинском, Порховском, Псковском районах и городе Великие Луки. В Пскове за неделю зарегистрировано 183 случая COVID-19.