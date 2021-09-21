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Экономика

Рабочих из Белоруссии планируют привлекать на псковские стройки

Рабочих из Белоруссии планируют привлекать на строительные объекты Псковской области. Вопрос обсуждался на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова и чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Белоруссии Евгения Лукьянова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников озвучил главе дипмиссии возможный порядок, который предлагается проработать с Правительством Российской Федерации. Администрация региона по заявке строительных организаций готова участвовать в проработке вопроса со всеми сторонами. Специально на государственной границе может быть установлен временный пост по проверке соблюдения эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Подобный алгоритм позволит упростить въезд белорусских граждан для работы в регион.

Евгений Лукьянов добавил, что привлечение белорусских специалистов для проведения строительно-монтажных работ актуально и для других субъектов Российской Федерации.

Еще один вопрос, который сейчас прорабатывается, — запуск авиасообщения между Псковом и Минском. Ранее на рабочей встрече с Михаилом Ведерниковым это предложение поддержал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Мы со своей стороны готовы предоставить максимально льготные условия по обслуживанию самолетов в псковском аэропорту, а также готовы на начальном этапе рассмотреть вопрос частичной компенсации стоимости билетов, чтобы «раскатать» маршрут», — заметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что сейчас взаимоотношения Псковской области с республикой развиваются динамично. По его словам, территории связывают давние дружеские, добрососедские отношения, и, несмотря на противовирусные ограничения, состоялось много совместных мероприятий, в первую очередь, патриотического характера.

«Это все очень важно. И действительно, отношения Белоруссии и России, в том числе и Псковской области, многосторонние, имеющие свою историю. Обстоятельства, связанные с коронавирусом, внесли свои коррективы, но нужно искать формы и методы, чтобы продолжать работать, не нарушая требования Роспотребнадзора. Отношения между Псковской областью и Белоруссией впечатляют и своей историей, и результатами, но нет предела совершенству», — заметил Евгений Лукьянов.

Он также напомнил, что на начало ноября запланирован очередной этап в развитии Союзного государства, когда будут утверждены и вступят в силу Союзные программы. «Тогда и начнется, на мой взгляд, самое главное — их реализация. Там, безусловно, есть место и межрегиональному сотрудничеству в различных областях. Можно и нужно найти новые сферы отношений, новый взаимный интерес практически по любой теме», — заметил дипломат.

По итогам состоявшегося разговора участники отметили, что имеется серьезный потенциал для укрепления и наращивания взаимодействия Псковской области с белорусскими коллегами по различным направлениям.

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