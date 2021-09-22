«Главная тема с Надеждой Назаренко»: после трагедии в Перми псковичи подверглись атаке фейков
Стрельба в одной из псковских школ... Кем надо быть, чтобы по следам трагедии в Перми рассылать детям и родителям такие вбросы? Как прокомментировали ситуацию официальные источники? Что делать в случае обнаружения лживых и провокационных сообщений? Об этом в новом выпуске программы от 22 сентября.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас водительские права?
22 сентября 2021
«Главная тема с Надеждой Назаренко»: после трагедии в Перми псковичи подверглись атаке фейков
22 сентября 2021
Псковавтодор расторг контракт с подрядчиком на реконструкцию дороги в Печорском районе
22 сентября 2021
Почти три млрд рублей выделило правительство для медиков, помогающих больным коронавирусом