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Общество

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: после трагедии в Перми псковичи подверглись атаке фейков

Стрельба в одной из псковских школ... Кем надо быть, чтобы по следам трагедии в Перми рассылать детям и родителям такие вбросы? Как прокомментировали ситуацию официальные источники? Что делать в случае обнаружения лживых и провокационных сообщений? Об этом в новом выпуске программы от 22 сентября.

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22 сентября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: после трагедии в Перми псковичи подверглись атаке фейков
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