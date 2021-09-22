«Главная тема с Надеждой Назаренко»: после трагедии в Перми псковичи подверглись атаке фейков

20:39, 22 сентября 2021, ПАИ

Стрельба в одной из псковских школ... Кем надо быть, чтобы по следам трагедии в Перми рассылать детям и родителям такие вбросы? Как прокомментировали ситуацию официальные источники? Что делать в случае обнаружения лживых и провокационных сообщений? Об этом в новом выпуске программы от 22 сентября.