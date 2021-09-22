Интернет-пользователи расследуют исчезновение девушки, отправившейся с парнем за лайками

21:23, 22 сентября 2021, ПАИ

Габби Петито 22 лет и её жених Брайан Лондри решили увеличить количество подписчиков в соцсетях. Для этого они взяли в аренду фургон Ford Transit и отправились путешествовать по Америке. Свои впечатления влюблённая пара решила выкладывать в Instagram, TikTok и Youtube. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

И число фолловеров действительно поползло вверх. Сначала пара путешествовала по Восточному побережью США, а потом переехала к Западному.



Сказка отношений разбилась в начале сентября. Габби перестала отвечать на телефон.

Последний раз Габби разговаривала с мамой 25 августа, а сообщение писала 30-го (правда, родители не уверены, что это была именно она). Последний пост в инстаграме девушки появился 26 августа: в нем улыбающаяся Габби держит в руках вязаную тыковку и желает «Счастливого Хэллоуина». Это – последняя весточка от девушки. Сейчас под фотографиями – тысячи комментариев с кошмарными версиями о пропаже блогерши: «Мне кажется странным, что именно этот пост – последний. И еще здесь нет хэштегов, хотя они есть под любым другим постом. Не уверена, что это она запостила такое», «Ее волосы слишком белые на этих фото, в отличие от других последних снимков. Наверное, это старые фотографии, которые выложила не она», «Габби лайкала каждый пост своего бойфренда с тех пор, как у него появился инстаграм, но 18 июля это прекратилось. На что точно стоит обратить внимание, ведь это имеет смысл».

ФБР обнаружило тело Габби в штате Вайоминг и с выводами не торопится. Брайан теперь находится пол подозрение , но молчит по рекомендации адвокатов. А пользователи интернета по выложенным видео пытаются воссоздать картину произошедшего.

Подписчики Петито, которых за последние дни стало в разы больше, уже пишут соболезнования семье и угрозы Брайану, которому, возможно, все-таки предъявят обвинения. Многие уверены, что блогер не убивал Габби руками, а просто высадил ее в дикой природе и уехал, а потом и вовсе забыл, где и как это произошло.