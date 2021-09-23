Более 170,5 тысячи псковичей полностью привились от коронавируса
Более 170,5 тысячи псковичей полностью привились от коронавируса. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
На 22 сентября первым компонентом вакцинировны 182 тысячи 204 человека, в том числе 325 за минувшие сутки. Обоими компонентами привиты 170 тысяч 617 человек, в том числе 838 за минувшие сутки. Ревакцинированы 3 282, в том числе 200 за минувшие сутки. Израсходовано 77% поступившей в регион вакцины.
«На следующей неделе проведем оперштаб, чтобы обсудить новые тенденции и принять необходимые решения для противодействия COVID-19», - анонсировал губернатор.
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