Уникальный цикл фильмов о храмах псковской архитектурной школы создаёт ПАИ

09:00, 23 сентября 2021, ПАИ

На сайте Псковского агентства информации выйдет цикл уникальных фильмов о храмах псковской архитектурной школы, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каждый из 10 эпизодов раскроет древнюю историю храмов, их тайны и познакомит зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами церквей. В съемках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.

Это будут первые видеорассказы о культурном наследии Псковской области. Проект уже собрал восторженные мнения ведущих деятелей искусства, историков, общественников, блогеров.

«Такие проекты необходимы, в первую очередь, для всех жителей страны. В пандемию столько людей стали путешествовать по России. У нас много потрясающих, необыкновенных вещей, о которых мы не знаем. И такие небольшие фильмы нужны для продвижения малоизвестных объектов. Главное, чтобы их смотрели, а подрастающее поколение еще и посещало эти места», - дал оценку проекту заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда.

Все части цикла можно будет посмотреть на едином портале проекта. Также все части выйдут и на сайте Псковского агентства информации, их будут показывать в районных кинотеатрах и школах.

Цикл снят в рамках совместного с ЮНЕСКО проекта «Храмы псковской архитектурной школы» при поддержке комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Первым зрители увидят фильм о соборе Иоанна Предтечи.