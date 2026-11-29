Свет материнской любви: в Усвятах прошёл праздник, посвящённый мамам

10:26, 29 ноября 2026, ПАИ

Накануне Дня матери Усвятский Дом культуры собрал мам, бабушек, сестёр. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Ещё до начала концерта гостей ждал мастер-класс «Ромашка для мамы». Его провели специалист по работе с детьми Елена Зуева и библиотекарь детского отделения Екатерина Корабухина. Ромашки сделали своими руками дети.

Со словами поздравлений к собравшимся обратился глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров: «Выражаю слова благодарности мамам за тепло, ласку и внимание и благодарю тех, чьи дети сейчас находятся в зоне специальной военной операции: желаю терпения, здоровья и благополучия. Всем женщинам,присутствующим в зале – семейного благополучия, каждодневного позитива и чтобы каждый день приносил положительные моменты».

Атмосферу в зале создавали ведущие и участники программы: поздравления в этот вечер звучали для каждой мамы. На экране показали видеопоздравление от воспитанников самой младшей группы детского сада «Золотой петушок» – зал затих, глядя на малышей.

Аплодисментами встретили начинающих артистов из детского сада – группу «Колобки» с танцем «Гномики», а также коллектив «Пуговки» с танцем «Матрёшки».

Песни про маму подарили зрителям воспитанницы детского сада Маргарита и Полина Леоновы. Музыкальные номера исполнили юные артисты Анастасия Шкультина, Анастасия Манжос, Ярослав Иванов, Илья Романенко, Арина Карпенко и Дарья Лавренова. Евгения Генкина сыграла музыкальное произведение на аккордеоне, а старший хор музыкальной школы спел песню. Танцевальные номера представил полюбившийся зрителям коллектив «Журавушка».

Программа завершилась выходом всех артистов на сцену — со словами благодарности милым мамам за терпение, нежность и поддержку, которую они дарят своим детям.