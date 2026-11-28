Встреча книжного клуба «ПодТекст» пройдёт 29 ноября в Пскове

17:33, 28 ноября 2026, ПАИ

Заседание книжного клуба «ПодТекст», посвящённое творчеству писательницы и поэтессы Тэффи (Надежды Лохвицкой), пройдёт в читальном зале Центральной городской библиотеки имени Ю. Н. Тынянова в Пскове 29 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Участникам встречи предлагают выбрать для обсуждения по два произведения писательницы из любого периода её творческой биографии. На заседании планируется обсудить рассказы, поэзию и мемуарную прозу автора, а также обменяться впечатлениями от прочитанного.

Встреча начнётся 29 ноября в 19:00. Организаторы встречи отмечают, что творчество Тэффи может стать полем для разговора о том, как литература помогает найти опору в сложные исторические периоды, включая революционные события и эмиграцию.