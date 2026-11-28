Семь творческих встреч с участниками фестиваля «Пушкин. Михайловское» пройдут в Пскове 4 декабря

21:05, 28 ноября 2026, ПАИ

Семь творческих встреч с участниками V фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» пройдут в Пскове 4 декабря – до официального открытия фестиваля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

В числе гостей, с которыми заповедник познакомит псковичей, – журналист и сценарист Мария Костюкевич, художник-живописец и мультипликатор Ирина Ленникова, журналист и автор подкаста «Драгоценные истории» на Первом канале Екатерина Варкан. Мария Костюкевич выступит в музыкальном отделении Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Её беседа будет посвящена российской авторской анимации и работе сценариста и редактора на киностудии «Союзмультфильм». В другом корпусе колледжа искусств на улице Набат состоится разговор с Ириной Ленниковой – мастером объемной анимации, сотрудничавшей с Владимиром Данилевичем, Вадимом Курчевским и Гарри Бардиным.

Выступление Екатерины Варкан пройдет в Псковском государственном университете на площади Ленина. Оно будет посвящено истории российских награждений и наград – орденов и медалей, которые становятся не только знаками отличия, но и произведениями ювелирного искусства.

Ещё четыре встречи проведут члены жюри фестиваля. Актриса, сценарист и режиссёр Анна Янковская выступит в Псковском педагогическом комплексе, художник-постановщик Марина Курчевская – в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева, Алексей Демин – в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева, режиссер-аниматор Дмитрий Геллер – в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Начало всех встреч – в 12:00, вход свободный. Торжественное открытие V фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» также состоится 4 декабря в Научно-культурном центре музея-заповедника в Пушкинских Горах.