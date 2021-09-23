До +10 градусов ожидается сегодня в Пскове
23 сентября в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура днем +6...+11 градусов.
В Пскове пройдут небольшие дожди. Температура днем +8...+10 градусов. В Великих Луках также небольшие дожди. Температура днем +7...+9 градусов.
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