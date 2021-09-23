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Происшествия

Более 60 мигрантов задержаны в этом году при попытке пересечения границы в Псковской области

Более 60 иностранных граждан, а также организаторов их  подготовки к незаконному пересечению границы задержали псковские пограничники. Как рассказали Псковскому агентству информации в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области, задержанные, как правило, являются выходцами из стран Азии и Африки.

История каждого мигранта типична: трудились разнорабочими, зарплата не устраивала, но домой возвращаться не хотели. Тогда принималось решение направиться  в Европу в поисках лучшей жизни.  При этом у мигрантов имелось понимание, что законных оснований для пересечения границы у них нет.

Они либо находили соотчественника, живущего в Европе, который инструктировал и помогал с навигацией на местности, либо прибегали к услугам организаторов преступного бизнеса, которые сопровождали процесс подготовки к незаконному пересечению границы. Не редкостью бывали случаи, когда мигранты самостоятельно добирались на такси в приграничные районы и пытались лесными тропами уйти через границу, но были остановлены ее стражами.

В ведомстве напомнили, что за незаконное пересечение государственной границы России  предусматривается уголовная  отвественность по статье 322 УК РФ с максимальным наказанием  до 6 лет лишения свободы. Лицам, оказывающим помощь мигрантам в нелегальном переходе границы, в соответствии со статьей 322.1 УК РФ может грозить наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Органы безопасности региона ведут активную работу по выявлению каналов незаконной миграции. Благодаря этому ее потоки через Псковскую область удалось снизить. Кроме того, Пограничное управление взаимодействует в этом направлении с коллегами из погранведомств Эстонии и Латвии.

 

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