Жители Псковской области могут присоединиться к экологической онлайн-викторине

10:38, 23 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проходит онлайн-викторина, посвященная экологической теме. Принять участие может любой желающий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Участникам предлагается ответить на семь вопросов, связанных с окружающей средой, а три победителя получат призы. Чтобы принять участие в онлайн-викторине, достаточно перейти по ссылке и ответить на вопросы. https://vk.com/app7385430#forms/53105.

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования России, Минкультуры России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и открыт для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций. Мероприятие проводится с 2016 года.