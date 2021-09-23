Ещё четыре жителя Псковской области скончались от коронавируса

11:55, 23 сентября 2021, ПАИ

Ещё четыре жителя Псковской области скончались от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона. Таким образом, общее количество смертей в результате COVID-19 достигло 754 случаев.

За минувшие сутки зарегистрировано 139 новых заражений, 36 человек выздоровели. 22 сентября стало пиковым днем относительно количества госпитализаций в Псковскую областную инфекционную больницу. В этот день на больничные койки попал 51 человек.

Последние дни эта цифра колебалась на уровне 35-40 госпитализаций в сутки.