Ещё четыре жителя Псковской области скончались от коронавируса
Ещё четыре жителя Псковской области скончались от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона. Таким образом, общее количество смертей в результате COVID-19 достигло 754 случаев.
За минувшие сутки зарегистрировано 139 новых заражений, 36 человек выздоровели. 22 сентября стало пиковым днем относительно количества госпитализаций в Псковскую областную инфекционную больницу. В этот день на больничные койки попал 51 человек.
Последние дни эта цифра колебалась на уровне 35-40 госпитализаций в сутки.
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