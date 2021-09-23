Видео: Субботник в формате экопикника прошел в Пскове

14:28, 23 сентября 2021, ПАИ

18 сентября на территории парка в Любятово в Пскове прошел субботник в формате экопикника, организованный Ресурсным центром поддержки добровольчества Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО – Псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

В рамках мероприятия экоактивист Сергей Елизаров рассказал волонтерам о раздельном сборе мусора. По окончании лекции и чаепития ребята принялись за уборку Любятовского парка, места отдыха и пикников многих жителей. Мешки для сбора мусора предоставил «Экопром». О прошедшем мероприятии смотрите в видеоролике компании.