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Общество

Псковские школьники поучаствовали в праздновании Дня Союзного государства в Белоруссии

22 сентября в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» (Белоруссия) прошел День Союзного государства «Славянской верности союз». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, участие в празднике приняли 12 учащихся военно-патриотического клуба «Юный спасатель» центра «Патриот» из Псковской области.

Во время торжественной линейки кадеты вынесли копию Знамени Победы, возложили цветы к пушке Героя Советского Союза Петра Пономарева, которая установлена в «Зубренке» на историческом маршруте «Дорогами мужества», минутой молчания почтили память погибших и пострадавших во время террористического акта в Перми.

Праздник продолжился в большом актовом зале, где после захватывающего лазерного шоу прошла праздничная программа «Славянской верности союз», во время которой со сцены звучали стихи и песни о войне, гражданском долге, дружбе. Участники мероприятия еще раз напомнили ребятам, как важно с детства воспитывать в себе мужество, отвагу и защищать честь Родины, а также выразили слова благодарности почетным гостям за возможность находиться в «Зубренке».

Открытие кадетской смены Союзного государства «За честь Отчизны» состоялось 16 сентября. В смене участвуют более 500 кадетов из 20 регионов России и всех регионов Белоруссии.

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