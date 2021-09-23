В Пскове исчезла самая большая мозаика советской эпохи

16:41, 23 сентября 2021, ПАИ

В Пскове снесли самую большую мозаику советской эпохи, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на Telegram-канал «Архитектурные излишества».

Панно с изображением рабочих и техники было размещено у въезда на территорию Домостроительного комбината. В 2013 году от мозаики откололся кусок, в таком виде она оставалась до осени текущего года.

Председатель совета Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева отметила, что пять-шесть лет назад обсуждался вопрос о постановке на учёт данной мозаики, а также ещё нескольких объектов-витражей художника Алексея Аникеенка на здании бывшего телеграфа и декоративных вставок на жилых домах, построенных ДСК. «Тогда говорили, что надо собрать информацию, определить, какую ценность имеют эти объекты, но на этом дело и закончилось», - рассказала Ирина Голубева.

Реставратор Наталья Ткачёва добавила, что примерно в тот же период руководитель Домостроительного комбината говорил о необходимости отреставрировать мозаику, но средств так и не нашел.