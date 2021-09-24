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Общество

Выставка овощей, фруктов и злаков откроется в Пушкинском заповеднике

25 сентября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» на огороде в северном саду центральной усадьбы откроется выставка «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Эту выставку проводят уже много лет в конце сентября или в начале октября. В необычной для «классического» музея экспозиции будут представлены свежие фрукты, овощи и злаки, выращенные в садах и на огородах в Михайловском, Тригорском, Петровском, Бугрово; подавляющее большинство растений — из числа тех, что культивировали в этих местах в пушкинское время и ранее.

Огороды в Тригорском, Михайловском и Бугрово являются экскурсионными объектами. Михайловский огород воссоздан на том месте, где был при Пушкине, свидетельством чему является известный рисунок псковского землемера И. Иванова, по которому в 1838 году была сделана гравюра. А в Тригорском туристов знакомят с «Огородом лекарственных трав и растений», обустроенным по образцу подобных гряд с лекарственными и пряными травами, «аптекарских огородов», типичных для усадеб XVIII века.

Выставку «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона» смогут посетить все желающие. Тут же можно будет купить яблоки, овощи и заготовки на зиму. Срок работы экспозиции зависит от погоды.

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