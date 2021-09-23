Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти

08:40, 24 сентября 2021, ПАИ

​

Пять альпинистов погибли на Эльбрусе, 14 человек удалось спасти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России. Погибли 4 женщины и мужчина. Это жители Якутска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Тольятти и Екатеринбурга.

Из-за ухудшения погодных условий группа альпинистов попросила о помощи. Люди находились на высоте 5400 метров. Группа состояла из 19 человек. Сначала спасатели обнаружили 8 человек, трое из них уже скончались. Затем живыми нашли еще девять альпинистов.

«В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли», — рассказали в МЧС.

В данный момент операция по спасению завершена. К работам привлекли 69 человек и 16 единиц техники. Отмечается, что спасатели работали в сложнейших условиях при видимости не более метра, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Для координации поисково-спасательной операции работал оперативный штаб МЧС.