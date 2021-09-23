Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти

Пять альпинистов погибли на Эльбрусе, 14 человек удалось спасти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России. Погибли 4 женщины и мужчина. Это жители Якутска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Тольятти и Екатеринбурга.

Из-за ухудшения погодных условий группа альпинистов попросила о помощи. Люди находились на высоте 5400 метров. Группа состояла из 19 человек. Сначала спасатели обнаружили 8 человек, трое из них уже скончались. Затем живыми нашли еще девять альпинистов. 

«В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли», — рассказали в МЧС. 

В данный момент операция по спасению завершена. К работам привлекли 69 человек и 16 единиц техники. Отмечается, что спасатели работали в сложнейших условиях при видимости не более метра, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Для координации поисково-спасательной операции работал оперативный штаб МЧС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

23 сентября 2021

В Бежаницком районе водитель иномарки сбил лося
23 сентября 2021

Публикуем видео с места, где перевернулся грузовик с пивом
23 сентября 2021

Грузовик с пивом перевернулся в Великолукском районе

23 сентября 2021

Водитель въехал в жилой дом в Красногородске
23 сентября 2021

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Псковском районе
23 сентября 2021

Два человека пострадали при столкновении иномарок в Псковском районе
23 сентября 2021

Спасатели нашли пропавший самолет Ан-26 в Хабаровском крае

23 сентября 2021

65 человек эвакуированы из психбольницы в Псковском районе


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...