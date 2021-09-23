Три туриста погибли на Эльбрусе из-за непогоды

23:30, 23 сентября 2021, ПАИ

На Эльбрусе группа альпинистов из 19 человек запросила помощь: при восхождении они попали в сильную пургу, сообщает ТАСС.

Спасатели осуществляли поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы. На данный момент спасатели обнаружили часть группы – трое из них без признаков жизни.

Работы осложняют порывы ветра до 40 м.с., температура -20 градусов и пурга. Видимость в зоне поиска составляет не более 1 метра.

«Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге. Ниже нас наблюдаем два огонька, надеюсь, спасем и их, в настоящее время троих спустили», – сказал представитель спасотряда.

Всего, по данным МЧС, в группу альпинистов входят 19 человек, они находятся на высоте 5 400 м. Люди запросили помощь после ухудшения погоды на горе: в настоящее время скорость ветра там достигает 40 м/с, температура – минус 20 градусов, видимость – не более 1 м.

Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. Спасатели начали поисковую операцию с 5 000 м. В операции участвуют более 20 спасателей и семь единиц техники.

