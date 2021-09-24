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Общество

Псковичи презентовали портал «Без срока давности» архивистам Северо-Запада

И. о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова участвует в семинаре-совещании Архивного управления Ленинградской области. Мероприятие проходит 23 и 24 сентября в Кингисеппском районе, сообщается в группе архива в соцсети «ВКонтакте».

Архивы Северо-Запада поделятся опытом работы над реализацией ряда проектов. Псковичи презентуют интернет-ресурс Государственного архива области «Без срока давности».

«Архивы каждого региона воплощают в жизнь десятки интереснейших проектов. Мы внимательно следим за работой коллег, но иногда не хватает именно таких встреч, чтобы не просто прочесть о проекте, например о сборнике документов или выставке, но и пообщаться с их авторами, задать им вопросы, найти своего рода связующую нить», - отметила Наталья Исакова.

По ее словам, из подобного общения рождаются собственные смелые идеи по работе с пользователями, которые приходят в читальные залы, со средствами массовой информации, школьниками и студентами. Последним архивисты рассказывают об архивных документах, особенностях изучения истории края. «Сегодня мы представили свой сайт, рассказали о его возможностях, перспективах использования. Уверены, что этот проект будет интересен многим нашим коллегам как пилот по наработке своих интернет-ресурсов», - сказала Наталья Исакова.

В рамках встречи для участников семинара был показан видеоролик о сайте, особенностях его дизайна с учетом мнения пользователей, размещении материалов.

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