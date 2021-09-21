Состоялась рабочая встреча Михаила Ведерникова и Ирека Файзуллина

09:14, 24 сентября 2021, ПАИ

В Москве состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

На встрече обсудили реализацию в регионе национального проекта «Жилье и городская среда», проанализировали ход строительства социально значимых учреждений, а также развитие коммунальной инфраструктуры.

Губернатор поблагодарил Ирека Файзуллина за всестороннюю поддержку, которая оказывается региону. Особый акцент Михаил Ведерников сделал на помощь федерального центра в благоустройстве общественных территорий в деревнях Самолва и Кобылье Городище Гдовского района. В настоящее время работы по приведению в порядок этих населенных пунктов практически завершены, заканчивается монтаж системы уличного освещения и обустройство пляжа для местных жителей. В Самолве, например, заасфальтированы улицы, обустроены тротуары из брусчатки, установлены новые единообразные заборы и автопавильоны. Комплекс проводимых работ позволит создать единое историко-культурное пространство населенных пунктов и мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Напомним, что в открытии памятного монумента в первой половине сентября принял участие и президент России Владимир Путин.

Кроме того, участники рабочей встречи особое внимание уделили формированию современной городской среды Псковской области. В этом году планируется благоустроить 55 общественных и 9 дворовых территорий. На большей части территорий строительно-монтажные работы практически завершены. В рамках дополнительного финансирования из федерального бюджета регион сможет благоустроить больше 120 дворов. Работы будут проводиться в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Глава региона сообщил, что необходимые лимиты до муниципальных образований доведены, конкурсные процедуры либо проводятся, либо уже завершены и начались работы по благоустройству.

По итогам обсуждения Ирек Файзуллин поддержал Михаила Ведерникова по ряду озвученных вопросов, которые касались развития коммунальной инфраструктуры.