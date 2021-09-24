Архитектурная реставрация Анастасиевской часовни в Пскове начнётся весной 2022 года

11:20, 24 сентября 2021, ПАИ

Архитектурная реставрация Анастасиевской часовни в Пскове начнётся весной 2022 года, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации начальник отдела хранения монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника Таисия Круглова.

Она напомнила, что в этом году исполняется 110 лет. В честь этого сегодня, 24 сентября, во Дворе Постникова откроется выставка «Хранительница Пскова».

Специалист отметила, что часовня находится в аварийном состоянии. Псковский музей-заповедник пытался получить средства на реставрацию, однако это сделать не удалось. Помощь оказал фонд им. Рерих, сбор средств на проектно-сметную документацию по реконструкции росписей часовни после ее переноса был объявлен по всей стране.

Сейчас фонд собирает средства на проведение реставрации росписей часовни.

«Архитектурная реставрация включена в программу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)», разработана проектно-сметная документация. Весной-летом 2022 года планируется архитектурная реставрация», - уточнила Круглова, добавив, что, возможно, к этому моменту будут собраны средства на реставрацию росписей.