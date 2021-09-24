Часть Рижского проспекта в Пскове расширят на три метра

11:36, 24 сентября 2021, ПАИ

Участок Рижского проспекта в Пскове расширят после ремонтных работ, пишет «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

На участке между улицами Шестака и Юбилейной вдоль дома № 76/2 по Рижскому проспекту срежут часть зеленой зоны, что позволит расширить дорожное полотно приблизительно на три метра.

Ремонт Рижского проспекта от улицы Юбилейной до улицы Балтийской начался 9 сентября этого года и продлится до 2022 года. Проходит он в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сумма контракта составляет более 111 млн рублей, большая часть из которых выделена из областного бюджета.