Часть Рижского проспекта в Пскове расширят на три метра
Участок Рижского проспекта в Пскове расширят после ремонтных работ, пишет «Псковская правда» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.
На участке между улицами Шестака и Юбилейной вдоль дома № 76/2 по Рижскому проспекту срежут часть зеленой зоны, что позволит расширить дорожное полотно приблизительно на три метра.
Ремонт Рижского проспекта от улицы Юбилейной до улицы Балтийской начался 9 сентября этого года и продлится до 2022 года. Проходит он в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сумма контракта составляет более 111 млн рублей, большая часть из которых выделена из областного бюджета.
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