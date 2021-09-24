Защищённая ипотека для индивидуального строительства появится в России

12:08, 24 сентября 2021, ПАИ

О поддержке индивидуального жилищного строительства рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин главе Дедовичского района Геннадию Афанасьеву в рамках III eжегодного форума для глав городов, который проходит 24 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Псковской правды».

Геннадий Афанасьев отметил, что в данный момент темпы индивидуального жилищного строительства оставляют желать лучшего, в том числе из-за отсутствия инфраструктуры, подведённой к земельным участкам.

Ирек Файзуллин сообщил, что на федеральном уровне сформирована и утверждена правительством «дорожная карта», определены основные инструменты поддержки малоэтажного строительства, учтена оптимизация необходимых процедур для физических и юридических лиц. Будет введена защищённая ипотека для индивидуального строительства. Система будет работать так же, как эскроу-счета при строительстве многоквартирных домов.

Что касается инфраструктуры, то, подчеркнул Ирек Файзуллин, поддержка для её развития оказывается, отрабатываются заявки регионов на выделение средств на эти цели.