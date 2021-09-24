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Экономика

Антон Яковлев принял участие в X Международном форуме территорий развития и инвестиций «InPark-2021»

Исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев принял участие в X Международном форуме территорий развития и инвестиций «InPark-2021», который состоялся 22-24 сентября в Новосибирске. В рамках форума также прошла первая выездная сессия образовательной программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры».

Участники форума посетили промышленно-логистический парк Новосибирска и предприятия резидентов, а также промышленный технопарк «Научно-технологический парк новосибирского Академгородка».

«Вместе с представителями Минпромторга России мы обсудили новые меры поддержки создания и развития индустриальных парков и технопарков, а также составили предложения по их доработке, которые Минпромторг обещал учесть», - поделился Антон Яковлев.

В третий, заключительный день форума, состоялась предварительная защита персональных проектов участников программы «Лидеры развития инфраструктуры». Порядка 30 регионов России презентовали свои инфраструктурные проекты экспертной комиссии.

Антон Яковлев от команды Псковской области представил проект промышленного технопарка, реализация которого планируется на территории якорного резидента ОЭЗ ППТ «Моглино» ООО «Титан-Полимер». Основная специализация технопарка – это создание и внедрение технологий в области полимеров, а также обязательная коммерциализация проектов. «Основными задачами технопарка станут создание и развитие новых наукоемких технологий и организация производства экспортной и импортозамещающей продукции; создание новых рабочих мест, сокращение сроков реализации инновационной продукции для малых и средних предприятий, а также налаживание производственных и научных связей между крупными промышленными предприятиями и малым наукоемким бизнесом», - рассказал Антон Яковлев членам экспертной комиссии.

Псковский проект эксперты оценили как «рекомендованный к защите», однако предоставили и ряд рекомендаций, которые необходимо доработать до итоговой защиты проектов, которая состоится в декабре в Краснодарском крае. В частности, эксперты предложили составить пул конкретных резидентов технопарка и до подачи заявки заключить с ними соглашения о намерениях по реализации проекта.

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