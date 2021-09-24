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Общество

Россельхозбанк увеличил размер стипендий до 15 тысяч рублей для лучших студентов Великолукской государственной сельскохозяйственной академии

Россельхозбанк в 2021-2022 учебном году увеличил число участников стипендиальной программы на 54 человека, а размер ежемесячной стипендии с 12,5 до 15 тысяч рублей. Таким образом, финансовую поддержку от банка в этом учебном году будут получать 450 студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ.

В Псковской области Россельхозбанк окажет финансовую поддержку 5 лучшим студентам Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, обучающимся по инженерным специальностям и на факультете «Технологии животноводства и агроэкологии».

Цель стипендиальной программы Россельхозбанка - материальная поддержка самых талантливых студентов аграрных вузов, создание условий для эффективного обучения учащихся и формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса. 

«Мы живем в условиях стремительного развития сельского хозяйства, которому требуются новые подходы, технологии, но прежде всего молодые прогрессивные специалисты. Они могут зарядить энергией, привнести драйв и инновационные идеи, сделать отрасль еще более привлекательной и перспективной. Россельхозбанк хорошо понимает важность инвестиций в человеческий капитал. Поэтому мы продолжим делать всё, чтобы в сельское хозяйство приходила активная, трудолюбивая и широко мыслящая молодежь», – отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Претендовать на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев могут студенты, которые отличаются высокой успеваемостью и ведут научную деятельность. Преимуществом также служит участие в олимпиадах. 

«У Псковского филиала налажены крепкие партнерские отношения с Великолукской сельскохозяйственной академией - уже третий год Россельхозбанк выделяет именные стипендии для талантливых студентов, получающих аграрное образование. Мы хотим пожелать ребятам продолжать ставить серьезные цели и добиваться успеха. Верим, что их новые знания, смелость и свежий взгляд помогут в развитии сельского хозяйства в нашем регионе», – отметил директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

«Стипендиальная программа Россельхозбанка - положительная практика поощрения достойных обучающихся. В этом году в пятерку лучших вошли в основном магистранты. Такая поддержка чаще используется для повышения качества выполняемых магистерских работ, для реализации своих идей, увлечений и для достижения новых высот. От лица всех наших студентов мы благодарны за сотрудничество с Россельхозбанком. Вместе мы сможем дать еще больше возможностей тем, кто этого достоин», – прокомментировал врио ректора Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владимир Морозов.

В стипендиальную программу РСХБ на 2021-2022 учебный год дополнительно были включены 12 филиалов вузов, подведомственных Минсельхозу. Расширилась и география программы. Теперь в нее добавлены 3 региональных филиала банка: Калужский, Калининградский, Томский. Таким образом, в стипендиальной программе банка задействовано 49 регионов России, 66 университетов, а количество студентов увеличилось до 450 человек. 

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