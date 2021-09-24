Названы победители творческого конкурса «Псков. Любовь»
Завершился творческий конкурс «Псков. Любовь», сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В адрес организаторов поступили заявки из Пскова, других городов и районов области. Посмотреть все работы можно на сайте мойрегион60.рф. Конкурс проводился с 22 августа по 10 сентября в трех номинациях: «Текст» - истории любви, «Видеоролик» - признания в любви, «Песня» - песни о любви к Пскову.
В номинации «Текст – истории любви» призовое место занял Тимофей Власов (8,24 балла)
В номинации «Песня о любви к городу Пскову» победителем стала Людмила Бомейко (8,88 балла)
В номинации «Видеоролик - признание в любви» победила Людмила Бомейко (8,72 балла)
На сайте мойрегион60.рф состоялось интернет-голосование. По мнению пользователей сайта, победителями стали:
Вера Ланкина 110 голосов (Песня)
Татьяна Рыжова 68 голосов (Текст)
Людмила Бомейко 29 голосов (Видеоролик)
Победители конкурса будут награждены следующими призами:
Номинация «Видеоролик»: победитель по решению жюри – профессиональная камера; победитель онлайн-голосования – прокат на всех площадках, экранах области.
Номинация «Песня»: победитель по решению жюри – профессиональный микрофон; победитель онлайн-голосования – профессиональная аранжировка, запись и выпуск сувенирного диска ограниченным тиражом.
Номинация «Текст»: победитель по решению жюри – ноутбук; победитель онлайн-голосования – читка текста профессиональными артистами, создание видеоверсии.
Для получения призов всем победителям необходимо связаться с организаторами конкурса по электронной почте info@tkd-pskov.ru
Конкурс «Псков. Любовь» прошел при поддержке комитета по культуре Псковской области, Управление общественных проектов и молодежной политики Псковской области.
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