Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Сотник претендует на мандат депутата Псковской гордумы

Александр Сотник претендует на мандат депутата Псковской городской Думы, он становится вакантным в связи с уходом лидера регионального отделения «Справедливой России — За правду» Олега Брячака в Псковское областное Собрание. Об этом сообщает газета «Псковская правда».

По словам Сотника, «такие разговоры шли». «Я баллотировался в гордуму от партии на последних выборах. По идее, мне должны предложить мандат, но сам напрашиваться не буду», - сказал он, заверив, что в случае получения депутатского мандата «Справедливой России» будет «трудиться не покладая рук на благо города и его жителей».

При этом Олег Брячак отметил, что никаких решений еще не принято и имя нового депутата гордумы будет известно только на следующей неделе. «Я такого решения не принимал», - прокомментировал партийный лидер информацию, появившуюся в одном из Telegram-каналов о передаче мандата Александру Сотнику. 

Александр Сотник родился 27 ноября 1950 года, имеет высшее образование. Является заместителем директора ООО «Империал».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

24 сентября 2021

Александр Сотник претендует на мандат депутата Псковской гордумы
24 сентября 2021

Состоялась рабочая встреча Михаила Ведерникова и Ирека Файзуллина
21 сентября 2021

Уход Александра Братчикова с должности главы администрации Пскова согласует гордума
21 сентября 2021

Утверждены результаты выборов в Псковское областное Собрание депутатов седьмого созыва

21 сентября 2021

Александр Козловский победил на выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу

21 сентября 2021

Эксперты объяснили феномен пятой партии
20 сентября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как голосовали и кого выбрали псковичи?
20 сентября 2021

Инфографика по результатам выборов в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...