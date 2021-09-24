Александр Сотник претендует на мандат депутата Псковской гордумы

16:00, 24 сентября 2021, ПАИ

Александр Сотник претендует на мандат депутата Псковской городской Думы, он становится вакантным в связи с уходом лидера регионального отделения «Справедливой России — За правду» Олега Брячака в Псковское областное Собрание. Об этом сообщает газета «Псковская правда».

По словам Сотника, «такие разговоры шли». «Я баллотировался в гордуму от партии на последних выборах. По идее, мне должны предложить мандат, но сам напрашиваться не буду», - сказал он, заверив, что в случае получения депутатского мандата «Справедливой России» будет «трудиться не покладая рук на благо города и его жителей».

При этом Олег Брячак отметил, что никаких решений еще не принято и имя нового депутата гордумы будет известно только на следующей неделе. «Я такого решения не принимал», - прокомментировал партийный лидер информацию, появившуюся в одном из Telegram-каналов о передаче мандата Александру Сотнику.

Александр Сотник родился 27 ноября 1950 года, имеет высшее образование. Является заместителем директора ООО «Империал».