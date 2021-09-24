Видео: Топ-3 альтернативных достопримечательностей региона – парк Городской вал в Опочке

16:58, 24 сентября 2021, ПАИ

Парк Городской вал в Опочке вошел в топ-3 любимых мест жителей Псковской области, который Псковское агентство информации запустило в рамках флешмоба к 77-летию региона. Городской парк набрал 577 голосов, или 28,3% голосов, и занял вторую строчку нашего рейтинга.

Земляной вал в Опочке - это остатки средневековых укреплений, древнейшая часть города, сохранившаяся с XV века. Место является памятником археологии федерального значения. Опочецкая крепость защищала подступы к Пскову и за время многочисленных осад ни разу не сдалась врагам. Недавно парк Городской вал преобразился и стал еще более любимым местом отдыха жителей Опочки. За что опочане любят свой парк — в нашем сюжете.

Напомним, что первое место в рейтинге заняла Гдовская крепость XIV века (640, или 31,34%). Третью строчку рейтинга замыкают Трутневские пещеры в Гдовском районе, которые набрали 291 голос, или 14,27%. Глава Опочецкого района Юрий Ильин прокомментировал итоги флешмоба Псковского агентства информации, в котором парк Городской вал занял второе место. Главный редактор газеты «Красный маяк» (Опочецкий район) Людмила Митрофанова сопроводила комментарием итоги флешмоба.

Напомним, ПАИ предложило псковичам вспомнить уникальные уголки родного края и рассказать о них. В адрес редакции поступило несколько десятков самых разных мест на территории нашего края.

В список любимых вошли 80 мест на территории Псковской области. Подводя промежуточные итоги, из списка мы исключили десять самых известных, раскрученных локаций региона: Троицкий собор (Псков), Пушкинские Горы и Пушкинский музей-заповедник, Псково-Печерский монастырь и окрестности, цепные мосты в Острове и окрестности, Изборская крепость и Мальская долина, Мирожский монастырь (Псков), Снетогорский монастырь (Псков), Талабские острова (Псковский район), Усадьба Ореховно (Пустошкинский район), Выбуты (Псковский район).

Из оставшегося списка, в который вошли 70 мест, псковичи выбрали топ-10, а затем и тройку лидеров. Участие в голосовании приняли почти две тысячи человек со всех уголков региона.