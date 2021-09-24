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Общество

Администрация Бежаницкого района предъявит претензии ООО «Техдорстрой» из-за качества дорог

В Бежаницах жители недовольны дорогами. Фото газеты «Сельская новь»

«Спасибо за суперскую дорогу по ул. Средняя! Просили избавить от непроходимой лужи, а итог – избавили от дороги!» – такое сообщение пришло сегодня в редакцию газеты «Сельская новь» Бежаницкого района.

Районные корреспонденты обратились за разъяснениями к главе администрации г.п. «Бежаницы» Валерию Захарову.

Вот что он пояснил: «Администрация городского поселения с проблемой знакома и ведёт претензионную работу с руководством ООО «Техдорстрой». В рамках заключённого муниципального контракта администрация требует переделать некачественно выполненный ремонт дорог».

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