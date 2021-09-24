Администрация Бежаницкого района предъявит претензии ООО «Техдорстрой» из-за качества дорог
«Спасибо за суперскую дорогу по ул. Средняя! Просили избавить от непроходимой лужи, а итог – избавили от дороги!» – такое сообщение пришло сегодня в редакцию газеты «Сельская новь» Бежаницкого района.
Районные корреспонденты обратились за разъяснениями к главе администрации г.п. «Бежаницы» Валерию Захарову.
Вот что он пояснил: «Администрация городского поселения с проблемой знакома и ведёт претензионную работу с руководством ООО «Техдорстрой». В рамках заключённого муниципального контракта администрация требует переделать некачественно выполненный ремонт дорог».
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Администрация Бежаницкого района предъявит претензии ООО «Техдорстрой» из-за качества дорог