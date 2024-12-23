В Пскове стартует программа ремонта детсадов

16:58, 23 декабря 2024, ПАИ

В Пскове будет капитально отремонтирован детский сад №54, рассказал глава города Борис Елкин в «Интервью недели» на «Первом Псковском». Детсадик станет первым, где пройдет ремонт по программе ремонта дошкольных учреждений образования.

«Президент анонсировал программу капремонта детских садов. Первым в Пскове мы начнём делать детский сад №54. Посмотрим, как пройдут конкурсные процедуры. Конечно, детские сады меньше размером, чем школы, и здесь за 60 миллионов получится отремонтировать больше, чем, например, в школе», – отметил Борис Елкин.

При этом, основные ремонтные работы коснутся коммуникаций и санузлов, добавил он.

Добавим, что программа капитального ремонта детских садов начнётся в России с 2025 года. Власти выделят на программу капремонта детских садов и школ более 400 млрд рублей.

Отметим, что в этом году по программе капремонта школ в Пскове отремонтировали школы № 2 и № 23. Всего в области в этом году на капремонт школ выделили почти 600 млн рублей.