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Общество

Борис Елкин рассказал о сюрпризах «Октября»

Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове, где, в частности, будет расположена краеведческая библиотека имени Василёва, откроется в начале следующего года. Об этом рассказал глава Борис Елкин в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове откроют в начале 2026 года. Фото: Фёдор Егоров

«В следующем году учреждение будет открыто. Физически оно уже полностью готово, сейчас остаётся работа с документами, которую необходимо завершить. В здании будет много чего интересного, в том числе и сюрпризов, которые ещё наши жители не видели. Мы их обязательно покажем», – отметил глава города.

Он также напомнил, что в Пскове создаются модульные библиотеки. В частности, одна из таких открылась в этом году на улице Труда. «Каждое место индивидуально, каждое место очень популярно потом среди наших горожан. И самое главное, что в реализацию этих объектов библиотечное сообщество вкладывает все силы и душу. Это очень чувствуется», – обратил внимание Борис Елкин.

Напомним, после реконструкции в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» появятся три уровня: цокольный, первый и второй этажи. После переезда в краеведческой библиотеке имени Василёва планируют организовать бесконтактную выдачу книг. Кроме того, в это же здание переедет ТИЦ Псковской области.

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