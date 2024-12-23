Борис Елкин рассказал о сюрпризах «Октября»

17:54, 23 декабря 2024, ПАИ

Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове, где, в частности, будет расположена краеведческая библиотека имени Василёва, откроется в начале следующего года. Об этом рассказал глава Борис Елкин в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

«В следующем году учреждение будет открыто. Физически оно уже полностью готово, сейчас остаётся работа с документами, которую необходимо завершить. В здании будет много чего интересного, в том числе и сюрпризов, которые ещё наши жители не видели. Мы их обязательно покажем», – отметил глава города.

Он также напомнил, что в Пскове создаются модульные библиотеки. В частности, одна из таких открылась в этом году на улице Труда. «Каждое место индивидуально, каждое место очень популярно потом среди наших горожан. И самое главное, что в реализацию этих объектов библиотечное сообщество вкладывает все силы и душу. Это очень чувствуется», – обратил внимание Борис Елкин.