Народное признание: ответы на самые часто задаваемые вопросы

17:26, 23 декабря 2024, ПАИ

Стартовала вторая неделя голосования за номинатив Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Заявители, потенциальные номинанты «Народного признания», читатели Псковского агентства информации уточняют детали, интересуются, как происходит процесс голосования, а также насколько оно защищено.



Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ























Отвечаем на те вопросы, которые задают чаще всего.

Сколько раз можно проголосовать за номинантов на общественную премию Псковской области «Народное признание»?

Свой голос можно отдать один раз в первом туре голосования и один раз – во втором туре голосования.

Можно ли проголосовать только в одной номинации, а в остальных не голосовать?

Нет. Голосование устроено таким образом, что свой выбор голосующему необходимо сделать во всех 10 номинациях.

Взимается ли плата при голосовании?

Нет. Сообщения приходят на телефонный номер участника голосования и оплачиваются организатором премии.

Как защищено голосование?

Форма голосования на сайте премии защищена от базовых видов угроз, Установлена защита от SQL-инъекций, XSS-атак, CSRF-атак, PHP-инъекций. Используется SSL-сертификат для защиты подключения.

Даже если злоумышленнику удастся взломать сайт, то накрутить пропорционально голоса не получится: такой инцидент будет сразу обнаружен и голосование автоматически будет заблокировано.

Такими методами защиты пользуются практически все известные премии с открытым (с помощью номера телефона) голосованием.

Кроме того, голоса аннулируются, если код подтверждения голосов, который голосующий получил по СМС, отсутствует или введен неверно.

Можно ли накрутить голоса за какого-то из номинантов?

Нет. Для голосования повторно должен быть использован новый номер телефона и новое подтверждение номера из СМС. Кроме того, напомним: отдать голос за одного номинанта невозможно, обязательно нужно выбрать по одному номинанту в каждой номинации.

Каким образом специалисты вычисляют возникновение нештатной ситуации при голосовании?

В случае если сумма голосов по каждой номинации перестанет быть равна и/или не будет соответствовать количеству подтвержденных номеров телефонов, система остановит голосование.

Как организаторы могут проверить, что проголосовал именно я?

Организаторы оставляют за собой возможность выборочного обзвона участников голосования для подтверждения, что проголосовали именно они.

Можно ли проголосовать, не соглашаясь на обработку персональных данных?

Нет. Согласно действующей Политике обработки персональных данных, организатор премии «Народное признание» обязуется обеспечить защиту любым персональным данным, поступающим на сайт. Согласно действующему законодательству, персональные данные – это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к физическому лицу.

В данном случае человек даёт свое согласие только на то, чтобы номер телефона без указания данных его владельца был использован для подтверждения голосования.

Можно ли проголосовать из другой страны?

Отдать свой голос за соискателей премии можно только с территории Российской Федерации, при этом неважно, в каком именно регионе, месте страны вы находитесь. Практика проведения предыдущих премий показала, что за номинантов «Народного признания» в Псковской области голосуют со всей России.

Почему не приходит СМС с кодом?

СМС не придёт, если на телефоне установлено приложение «антиспам». Чтобы успешно завершить голосование, следует удалить приложение. В других случаях рекомендуем перейти в раздел «Задать вопрос» на странице премии и объяснить возникшую проблему, приложив скриншот.

Почему номинант может за пять минут получить большое количество голосов?

Как правило, всплески в голосовании связаны с активностью самого номинанта или его группы поддержки. Например, просматривается взаимосвязь поступления голосов и размещения постов с просьбой о поддержке в социальных сетях. Практика показывает, что многие номинанты задействуют все свои связи и знакомства, подключая к голосованию друзей и знакомых со всей России.

Можно ли агитировать за какого-либо номинанта?

Сам номинант или его группа поддержки могут вести любую агитацию, которая не противоречит законам Российской Федерации.