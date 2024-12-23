Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» подвели в Псковской городской поликлинике
Итоги реализации национального проекта «Здравоохранение» подвели в Псковской городской поликлинике за последние шесть лет, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.
«Национальный проект «Здравоохранение» призван улучшить качество оказания медицинской помощи. Сейчас медицинские организации региона подводят итоги его реализации. За шесть лет большие изменения произошли в Псковской городской поликлинике – обновлено оборудование, проведён капитальный ремонт помещений, расширен и обновлён автопарк», – отметила Марина Гаращенко.
Она перечислила более 30 единиц нового оборудования, среди них – компьютерный томограф, эндоскопическая система, отоскоп, высокочастотный электрохирургический аппарат с аргонусиленной коагуляцией, два электроэнцефалографических комплекса, которые позволяют своевременно выявлять и лечить неврологические заболевания, и многое другое.
Кроме того, были выполнены капитальные ремонтные работы в трёх подразделениях и отделении профилактики, общая площадь которых превысила восемь тысяч квадратных метров.
«Всё это значительно улучшило условия работы врачей и обслуживания пациентов. Эти изменения способствуют повышению доступности и качества медицинской помощи. Работа будет продолжена в рамках новых национальных проектов», – заключила Марина Гаращенко.
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Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» подвели в Псковской городской поликлинике