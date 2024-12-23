Глава Пскова поблагодарил бизнес-сообщество за поддержку в новогоднем убранстве города

17:49, 23 декабря 2024, ПАИ

За украшение домов, дворов и витрин поблагодарил глава Пскова Борис Елкин жителей, а также компании города. Об этом он сказал в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











В частности, Борис Елкин ответил на вопрос, какое из мест города ему кажется самым сказочным. «Это сложный вопрос, который я себе никогда не задавал. Мне кажется, что каждое место по-своему самобытно и интересно. И хочу отметить, что ещё не всё установлено [из новогодних украшений. – ПАИ]», – отметил он.

Глава города признался, что ожидает открытия катка в Пскове. «К сожалению, погодные условия всячески этому препятствует, и нам каток пока не залить», – сказал он.

Архитектурная подсветка на мостах и домах добавляет городу антуража, особенно в снежную погоду, заметил Борис Елкин. «В принципе центр города у нас очень красивый. Конечно, на меня сейчас могут обидеться окраины города, но, к сожалению, мы не всегда по объективным причинам можем уделить им внимание, но всё-таки стараемся по чуть-чуть», – сказал он.

Однако инициативные жители иногда самостоятельно украшают свои дворы, отметил Борис Елкин. «Недавно в Овсище местные жители сами украсили ёлку. Это действительно потрясающе. И я хотел бы поблагодарить всех – и горожан, и представителей бизнеса – за то, что они украшают витрины. Это дополнительно создаёт теплое новогоднее настроение», – заключил Борис Елкин и напомнил, что в городе проходит конкурс новогодних витрин.

Ранее сообщалось, что в парке Строителей в Пскове начал свою работу «Сказочный лес». Кроме того, в центре Пскова установили новогоднюю ель. Также в городе появились арт-объекты, гирлянды и светящиеся фигуры.